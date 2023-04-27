Kanada’da yaşayan, ancak Türk Vatandaşlığı’ndan çıkmayan Türkler, 29 Nisan-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ottowa Büyükelçiliği ile Toronto, Vancouver ve Montreal’de oylarını saat 09-21 arasında kullanacak.

2023 seçimlerine katılımın yüksek olması beklenirken, Kanada genelinde yaklaşık 50 bin Türk seçmenin oy kullanabileceği bildirildi. Kanada seçimlerine katılımın yüzde 50’lileri bulması öngörülüyor.

Bilindiği gibi 2015 seçimlerinde katılım oranı yüzde 32.33 olmuştu. Seçim sonucunda kullanılan oyların yüzde 34.6’sını HDP, yüzde 30.6’sını AKP, yüzde 29.8’ini CHP almıştı. BTP, DP ve MP’ye hiç oy çıkmamıştı.