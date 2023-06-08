Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Kanada'da yüzlerce orman yangınına karşı mücadele devam ederken, milyonlarca Kanadalı'nın öksürmesine ve gözlerini kısmasına neden olan mevsim dışı sıcaklık veya dumanlı hava kalitesi çok bozuldu. GTA, Niagara bölgesi ve güneybatı Ontario için hava kalitesi risklerinin hafta sonuna kadar artacağı ön görülüyor. Ottawa ve Toronto bölgesindeki okullar tatil edildi ve bazı spor ligleri açık hava maçlarını ve antrenmanlarını iptal etti.

Bireyler ayrıca harika açık havada eğlenmek için planlarını değiştiriyor ve dışarıdayken yüz maskeleri takıyorlardı.

Orman yangını dumanının yıkıcı etkileri görülüyor; New York ve Washington, DC gibi şehirleri de etkiliyor.

Başbakan Justin Trudeau, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Her iki lider de durumun iklim değişikliğini ele almanın aciliyetine işaret ettiği konusunda hemfikir.

440 yangından yarısından fazlasının kontrolden çıktığını belirten ilgililer, yanan arazinin 40 bin kilometrekare sınırını aşarak 2023’de kaydedilen en kötü dördüncü sezonu olduğunu bildirdi.

Önemli maddi ve altyapı hasarına rağmen can kaybı olmadı.

Alberta’ta 314 yangın Nova Scotia'da 151 evi yok etti. Quebec’te şu anda 117'si kontrolden çıkmış 163 yangınla en zorlu mücadeleyle karşı karşıya.