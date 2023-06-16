Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Kanada Topluluk Gıda Merkezi’ nin (CFCC) tarafından yeni yayınlanan “ Alarmı Çalmak” başlıklı rapora göre , bekar yetişkinlerin beşte birinden fazlası, yüzde 22’ si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Raporda, b ekar yetişkinlerin ülkedeki en yüksek yoksulluk oranlarıyla karşılaştığının altı nı çiziyor.

Rapora göre, dünyanın en gelişmiş (G7) ülkesinden biri olan Kanada’da yaklaşık bir milyon çalışma çağındaki bekar yetişkin, aylık 975 Kanada Doları (17 bin TL) gelirle “derin” bir yoksulluk döngüsü içinde sıkışıp kaldı. Bu, tek yetişkin bir hane için 2 bin 104 Kanada Dolar’lık düşük gelir eşiğinin yarısından az.

Rapora göre, çalışma çağındaki bekar yetişkinler, ülkedeki gıda güvencesi olmayan hanelerin yüzde 38'ini oluşturuyor ve bunların yüzde 61'i yoksulluk sınırının altında tek başına yaşayan ciddi şekilde engelli.