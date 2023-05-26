Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Kanada tarihinin sahipsiz 70 milyon “Kanada Dolar”lık (yaklaşık 1 katriyon TL) Lotto Max ikramiyesinin kalan en büyük piyango ödülü olmasına sadece haftalar kaldı.

Ontario Lottery and Gaming Corporation'a (OLG) göre, 28 Haziran 2022 çekilişinde kazanılan 70 milyon CAD'ın sahibi ortaya çıkmazsa, 28 Haziran 2023’ de kaybedecek.

OLG sözcüsü Tony Bitonti, CTV News Toronto'ya verdiği demeçte, “İnsanların ödüllerini almalarının birkaç ay sürdüğünü gördük, ancak şimdi en sona geliyoruz. Endişe verici. Bu büyük ikramiye sahiplenilmezse, Kanada piyango tarihindeki sahipsizlerin en büyüğü olacak” dedi.

Bitonti, biletin Scarborough'daki yetkili bir piyango satıcısından alındığını, OLG'nin biletle ilgili pek çok bilgiye sahip olduğunu, ancak kazananın kim olduğu konusunda şaşkına döndüklerini, mağazanın güvenlik kamerası olmadığını söyledi. Bitonti'ye göre, her yıl kazanılan ikramiyelerin yaklaşık yüzde biri talep edilmiyor.

Loto Max çekilişinde k azandıran numaralar: 8, 19, 22, 41, 42, 46, 47 ve Bonus 1.

KİMSE GELMEZSE NE OLUR?

Kazananın çekiliş tarihinden itibaren ödülünü almak için bir yılı var.