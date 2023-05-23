Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Kanadalı gökbilimciler Güneş sistemimizden yaklaşık 90 ışık yılı uzaklıkta, volkanlarla kaplı, Dünya ile yaklaşık aynı büyüklükte ve potansiyel olarak yaşamı destekleyebilecek bir gezegen keşfettiler.

Montreal Üniversitesi fizik bölümü astronomi bölümü başkanı Björn Benneke, CTV National News'e, “Bu konuda çok heyecanlandık. Öğrencilerim ve ben, bu gezegenleri veya güneş sistemini anlama şeklimizi potansiyel olarak değiştiren bu fazladan Dünya'yı bilen tek kişilerdik, bu yüzden bu çok büyük bir andı” dedi.

“Bu Dünya büyüklüğündeki gezegenler hakkında, sıcaklıkları Dünya'ya oldukça benzer olan bu ılıman gezegenler hakkında özellikle heyecan verici olan şeyin, gelecekte yaşam arayacağımız gezegenler” olduğunu ifade eden Benneke, “Dünya'ya çok ama çok benzeyen bazı özellikleri var. Aynı boyutta, sıcaklık açısından benzer bir kütle, en azından küresel olarak nispeten karşılaştırılabilir. Fakat bazı farklılıklar da var” diyor.