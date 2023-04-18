Shmyhal'ın açıklaması, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun geçen hafta Rusya ile olan savaşında Ukrayna'ya desteği görüşmek üzere onunla Toronto'da yaptığı görüşmenin ardından geldi.
Shmyhal'in Kanada ve ABD'yi ziyaret ederek, "verimli bir hafta" olarak nitelendirdiği toplantının ardından yeni Kanada yaptırımları açıklandı.
Kargo uçağının sahibi olan havayolu şirketi "Volga-Dnepr", Rusya'ya karşı
"Kanada’nın yeni bir yaptırım paketi" olduğunu açıkladı.
Canada decides to seize Russian cargo plane!
Ali Can SEVEN / Reporting from Ontario / London
Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal stated that a large Russian cargo plane, which has been at Toronto Pearson Airport since February 27, 2022, will be seized by Canada. Shmyhal's announcement came after his meeting with Canadian Prime Minister Justin Trudeau in Toronto last week, during which they discussed Canada's support for Ukraine against Russia. Shmyhal indicated that he had a "productive week" following visits to Canada and the US, and new Canadian sanctions were announced. The airline company "Volga-Dnepr," which owns the cargo plane, explained that this situation is considered as "Canada's new sanction package" against Russia.