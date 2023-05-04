Kanada Gıda, Sağlık ve Tüketici Ürünleri yan sanayi grubunun CEO'su Graydon, yönetmeliğin uyumluluğu teşvik etmek için potansiyel olarak “tutarlı kötü davranışları” duyurmak gibi bir dizi potansiyel caydırıcı tedbire sahip olduğunu, market kurallarının temel olarak “iyi iş uygulamaları” ile ilgili olduğunu, gıda tedarik zincirinden rahatsız edici unsurları ortadan kaldırdığını ve tedarikçi-perakendeci ilişkisinde daha fazla denge yarattığını söyledi.

Yönetmenliğin büyük market perakendecileri tarafından tedarikçilerden alınan çekişmeli ücretlere yanıt olarak kurulduğunu belirten Kanada Bağımsız Marketler Federasyonu'nun kamu politikasından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Gary Sands de, yasanın tüm sektör üyelerine eşit davranmayı amaçladığını söylüyor.

Market davranış kuralları, keyfi ücretler, önceden bildirilmeden uygulanan maliyet artışları ve geç ödemeler gibi uzun süredir devam eden sorunları çözmenin bir yolu olarak önerildi.

Önerilen kurallara ilişkin istişare sürecinin, 30 Mayıs'a kadar gıda endüstrisi üyelerine açık olduğu belirtildi.