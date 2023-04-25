Emlak Uzmanlar, Kanada Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faiz oranlarını sabit tutma kararından sonra, ev sahipleri üzerinde mali baskı oluştuğunu ve kiracıları savunmasız bıraktığı vurguladı.

Emlakçılar, yatırım amaçlı gayrimenkullerin üzerindeki baskının satmayı teşvik edebileceğini ön görürken, bu senaryoya göre, çok yüksek bir kiralama piyasasına sürüklenme riskiyle karşı karşıya oldukları için kiracıları etkileyeceğini bildirdi.

Emlakçı Davelle Morrison, “Her ay için bir oran duraksamamız var, kiralık mülklerini elinde tutmak için mücadele edecek ev sahipleri de olacak” dedi ve “Çoğu ev sahibi, faiz oranlarındaki artışlarla birlikte gelen artan maliyetlere ayak uydurmak için daha fazla kira talep etmeye başlamak zorunda” diye ekledi.