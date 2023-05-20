Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesine katılan liderlerden Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, zirve öncesi gerçekleştirdiği Güney Kore ziyareti sırasında verdiği tuhaf poz tartışmalara sebep oldu. Ayaklarını açarak durduğu bu poz, hem Kore basınında hem de kendi ülkesinde gündem yarattı.

Trudeau'nun bu hareketi, Güney Koreli yetkiliyle arasındaki boy farkını kapatmak için yapıldığı yorumlandı. Trudeau'nun gülümsemesi ve Güney Kore Parlamento Başkanı Kim Jin-pyo'nun parmaklarının üzerine yükselmesi kameralara yansırken, etraftaki Güney Korelilerin kahkahalarla güldüğü görüldü.

Güney Kore basını, Kanada liderinin hareketlerini “samimi ve kalpleri eriten bir davranış” olarak değerlendirirken, Kanada basınında “utanç verici” yorumları dikkat çekti. Trudeau'nun bu duruşu, birçok kesim tarafından “ciddiyetsizlik” olarak yorumlandı. Muhafazakar yayın organı True North, “Trudeau yurt dışında bizi rezil etti” şeklinde bir yorumda bulundu.

Yenigün Haber Merkezi