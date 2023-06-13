Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Kanada, 160 milyon dolar turizm gelirini artırmak için 13 ülkeye vizeyi kaldırdı.

Antigua ve Barbuda, Arjantin, Kosta Rika, Fas, Panama, Filipinler, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Seyşeller, Tayland, Trinidad ve Tobago ve Uruguay'dan hava yoluyla seyahat eden kişiler artık Kanada’da vizesiz 6 ay kalabilecek.

Ülkemize sıkı vize politikası izleyen Kanada’da 100 bine yakın vatandaşımız yaşıyor.

Kanada Göçmenlik Bakanı Sean Fraser (fotoğrafta), vizeyi kaldırmanın gerekçesini, “Bu heyecan verici gelişme, dünyanın dört bir yanından daha fazla kişinin artık unutulmaz maceralara atılabileceği, çeşitli manzaralarımızı keşfedebileceği, aile ve arkadaşlarla yeniden bir araya gelebileceği ve kendilerini canlı kültürümüze kaptırabileceği anlamına geliyor” sözleriyle açıkladı.

13 ülke, son 10 yılda Kanada vizesine sahip oldukları sürece, gezginlerin vizeden muaf olduğu ve elektronik seyahat iznine (eTA) uygun olduğu 50'den fazla yer listesine eklendi.

Yeni eklemelerin aynı zamanda, kişinin seyahat ettiği ülkeye bağlı olarak şu anda birkaç ay sürebilen “Kanada'nın vize iş yükünden binlerce başvurunun saptırılmasına” da yardımcı olacaktır.