Kan ve Altın filmi konusu ve oyuncuları çok merak ediliyor. Acaba Kan ve Altın filmi konusu ne? Netflix 2023 yeni savaş filmi Kan ve Altın (Blood&Gold) nasıl bir film? Netflix Kan ve Altın oyuncuları kimler? Kan ve Altın Netflix imdb puanı kaç? Acaba Kan ve Altın uyarlama mı? Netflix Kan ve Altın gerçek hayattan mı alındı? Netflix'in yeni filmi Kan ve Altın'a yakından bakalım:

Kan ve Altın filmi konusu ve oyuncuları

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçen bir aksiyon komedisi olan Blood & Gold, Netflix'e geldi . Acaba Kan ve Altın filmi konusu ne? Netflix 2023 yeni savaş filmi Kan ve Altın (Blood&Gold) nasıl bir film? Netflix Kan ve Altın oyuncuları kimler? Film izlemeye değer mi? Soysuzlar Çetesi filmi ile arasında benzerlikler var mı?

Öncelikle 2. dünya Savaşı'nı anlatan bir kaç film aklımıza geliyor. Quentin Tarantino'nun 2009 başyapıtı Soysuzlar Çetesi, Nazi anlatısını alt üst ederek, bir grup Yahudi intikamcının Hitler'den intikam alması ve SS'i kana bulanmış, kafa derisini parçalayan bir şekilde yenmesinin yolunu açıyor. Kan ve Altın filmi için Almanların çektiği Soysuzlar Çetesi filmi olduğu şeklinde benzetmeler var.

En son, annesi Yahudi bir kızı kabul edince fikri değişen genç bir Nazi (ve hayali arkadaşı Adolf Hitler) hakkında Taika Waititi tarzı bir 2. Dünya Savaşı komedisi olan Jojo Rabbit vardı. Her iki film de tarihsel korkuları yergisel bir şekilde ele almanın da aynı derecede etkili olabileceğini gösteriyor ve bu da bizi, hikayesini yeni bir ışıkla yeniden anlatan yeni Netflix filmi Blood & Gold'a getiriyor.

Kan ve Altın filmi konusu ne?

2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçen bir aksiyon komedisi olan Blood & Gold, "Alman Soysuzlar Çetesi" olarak tanımlandı. Film, kızına döndüğünde, gizli altın avında SS birliklerine karşı bir savaşın içinde kalan bir Nazi sığınmacının kurgusal hikayesini anlatıyor. Resmi özete göre, film 1945 baharında geçiyor ve “Alman sığınmacı Heinrich, genç ve cesur çiftçi Elsa ve bütün bir Nazi ordusunun hikayesini anlatıyor.

Heinrich cepheden kızına giderken, baskın yapan bir SS birliğinin pençesine düştü. "Liderleri onu bir ağaçta asılı bıraktı. Ancak onu çiftliğinde saklayan Elsa tarafından son anda kurtarılır. Bu arada SS, yakındaki bir köyde gizli Yahudi hazinesini arıyor ve hazineyi kendilerine saklamak isteyen bıkmış köylülerin şiddetli direnişiyle karşılaşıyor. "Kısa süre sonra Heinrich ve Elsa, köy kilisesinde kanlı bir hesaplaşmayla sonuçlanan bu aksiyon dolu altına hücuma gönülsüzce sürüklenirler."

Netflix korku filmi Blood Red Sky'da birlikte çalışan yönetmen Peter Thorwarth ve yapımcı Christian Becker, bir basın açıklamasında filmlerini çekerken "altmışlar ve yetmişlerden kalma klasik Amerikan aksiyon ve maceralarını" nasıl yaşadıklarını anlattılar. Sıra savaş hikayelerini alışılmadık bir şekilde anlatmaya geldiğinde, Soysuzlar Çetesi'ni bir "dalgakıran" olarak görüyorlardı. Thorwarth, "Almanlar tarafından inşa edilmedi, ancak önümüzü açtı," diye açıklıyor. "Onsuz, filmimiz mümkün olmayabilirdi."

Netflix Kan ve Altın oyuncuları kimler?

Robert Maaser as Heinrich

Marie Hacke as Elsa

Alexander Scheer as Von Starnfeld

Jördis Triebel as Sonja

Florian Schmidtke as Dorfler

Stephan Grossmann as Mayor

Petra Zieser as Irmgard

Gisela Aderhold as Brigitte

Jochen Nickel as Priest

Simon Rupp as Paule

Robert Maaser, çocukluğunda jimnastikçi olarak başladı, ardından birkaç yıl Berlin ve Londra'da oyunculuk eğitimi alırken profesyonel bir dublör oldu. Oyuncu, uluslararası sinemaya ilk çıkışını Mission Impossible: Rogue Nation'da yaptı ve Uncharted ve Out For Vengeance dahil olmak üzere bir dizi büyük filmde rol aldı.

Bu arada Marie Hacke, Outlander dahil olmak üzere bir dizi gösteride yer aldı. Yeterince tuhaf bir şekilde, Thorwarth ve Becker'in Blood Red Sky filmi için seçmelere katılmış olması gerekirdi: “Oyuncu kadrosunda son seçilenler arasındaydım. Neredeyse iptal edecektim, çünkü oyuncu seçimi gününde çok acı çekiyordum. Sonradan hamile olduğum ortaya çıktı.” Bu yüzden, rolü alamamış olmasına rağmen, yönetmen Hacke'i hatırladı ve onu Blood & Gold seçmelerine davet etti ve orada kadın başrolü elemeye gitti.

Kan ve Altın Netflix imdb puanı kaç?

Henüz erken olmasına rağmen IMDb puanı şimdilik 6.7.

Kan ve Altın uyarlama mı? Gerçek hayattan mı alındı?

Gerçek bir hikayeden alınmadığını biliyoruz. Filmin daha geniş tarihi ortamı, 2. Dünya Savaşı sırasındaki gerçek dünya olaylarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, Almanya'nın Sonnenberg kentindeki Yahudi hazine avıyla ilgili anlatılan özel hikaye, gerçek olaylara dayanmamaktadır. Filmin keşfettiği hikaye yayları, senarist Stefan Barth tarafından yazılan kurgu eserlerdir. Aynı şekilde hikaye, 2021 yapımı aksiyon filmi 'Blood Red Sky' ile tanınan yönetmen Peter Thorwarth ve 2008 yapımı 'The Wave'de yazar olarak yaptığı çalışmayla hayata geçiriliyor.

Kan ve Altın filmi yorumlar

The Guardian, Netflix filmine üç yıldız verdi ve şunları yazdı: "Tahmin edilebilir ancak sahnesi sıkı ve temposu iyi ve yeni bir şey için akış platformlarına göz atıyorsanız, beyninizi eğlenceden uzaklaştırmak kötü bir seçim değil. ”

Başka bir yerde, Ready Steady Cut şunları söyledi: "Blood & Gold mükemmel bir film ve muhtemelen Soysuzlar Çetesi'nden bu yana türünün en iyisi."

Dan Heaven of Horror şunları ekledi: "Bu, her şeyi ilişkilendirilebilir kılmak için birkaç kara komedi dokunuşu içeren bir aksiyon gerilim filmi. Ve başlık yalan söylemez; çok kanlı (ve kanlı).