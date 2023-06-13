Kan Çicekleri 121. bölüm izle! Kan Çiçekleri 122. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 ekranlarına gelen ve gündüz kuşağının en çok izlenen dizilerin başında gelen Kan Çiçekleri, yeni bölümde neler olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Günlük olarak yayınlanan Kan Çiçeği ihtiras dolu senaryosu sayesinde izleyicilerin vazgeçilmesi durumuna geldi. Peki 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KAN ÇİÇEKLERİ YENİ BÖLÜM NASIL İZLERİM?

Kan Çiçekleri dizisin. 121. bölümünü tek parça izleyebileceğiniz link aşağıda mevuttur.

KAN ÇİÇEKLERİ İZLE

KAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NEDİR?

Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in paylaştığı yeni dizi "Kan Çiçekleri", izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kan davasıyla başlayan büyük aşk hikayesini konu alan dizi, gerilim ve romantizmi bir araya getirerek dikkat çekiyor.

Dizi, Karabey ve Demir ailelerinin yıllardır süren kan davası nedeniyle yaşadıkları zorlu süreci ele alıyor. Mardin'den İstanbul'a sürüklenen aileler, uzun yıllar sonra bekledikleri haberle sarsılıyor. Kanlılarından Seyit bulunmuştur. Ancak genç ve cesur karakter Baran, kan dökülmesini istememekte ve bu döngüyü sona erdirmek için aile büyüklerine rağmen Dilan adlı genç bir kızla evlenmeye karar verir. Dilan ise kendi hayallerinden vazgeçerek daha fazla insana zarar gelmemesi için bu zoraki evliliği kabul eder.

Kan Çiçekleri, Baran ve Dilan'ın kanla yoğrulmuş zoraki evliliklerinin içerisinde yaşadıkları zorlukları, tutku dolu bir aşka dönüşme sürecini ekranlara taşıyor. Dizi, iki aile arasındaki düşmanlığın ortasında doğan bu imkansız aşkın nasıl gelişeceğini merak eden izleyicileri için heyecan dolu anlar sunacak.

"Kan Çiçekleri" dizisi, 5 Aralık tarihinden itibaren her hafta içi 16:30'da Kanal 7'de yayınlanacak. Kan davalarının gölgesinde büyüyen bir aşkın izleyicilere duygusal ve etkileyici anlar yaşatacağına şüphe yok. İzleyiciler, Baran ve Dilan'ın hikayesine tanıklık ederken, kan davalarının gölgesinde büyüyen bir aşkın neye dönüşeceğini keşfedecek.

KAN ÇİÇEKLERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE