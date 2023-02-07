Türk Kızılayın Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki kan bağışı noktasına gelen vatandaşlar, uzun kuyruklarda bekleyerek kan bağışında bulunuyor.

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Burak Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışı merkezinin, hastanedeki ihtiyacı karşılama kapasitesine sahip olduğunu, deprem nedeniyle kapasitenin iki katına çıkarak hizmet verdiklerini söyledi.

Aynı anda 8 kişiden kan alabildiklerini bildiren Civelek, "Halkımızın büyük bir teveccühü var kan naklinde. Büyük bir yoğunluk yaşandı. O yüzden yatak sayımızı artırarak, Kızılay yetkileriyle de görüşerek 08.00-12.00, 13.30-18.00 olan mesai saatlerini 08.00-23.00'e çıkarttık. Öğle arası mesailerini de iptal etmek zorunda kaldık." dedi.

Yoğunluk nedeniyle gelenlere randevu vermek zorunda kaldıklarını belirten Civelek, "Herkesin bir günde kan ihtiyacını karşılamasının anlamı yok. Bunların yayılması da lazım. Bugün, yarın ve öbür gün bin kişinin kan vermesi daha uygun. Bugün 20 bin kişi verdi, yarın hiç kimse kan bağışında bulunmasa bu uygun bir yaklaşım değil. O yüzden gelen gönüllülere randevu vererek, kapasitemizi iki katına çıkararak biz çözüm ürettik." uyarısında bulundu.

Afet nedeniyle hastanenin ihtiyaçlarını minimum seviyeye indirdiklerini ifade eden Civelek, "Şu an burada alınan kanların hepsi Kızılay'a aktarılıyor." diye konuştu.

İstanbul

İstanbul Adliyesi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Adliyenin içindeki Türk Kızılay şubesinin önüne kurulan kan verme noktasına gelen adliye çalışanları bağış için form doldurdu. Uygun şartları taşıyanlar, görevliler tarafından sedyelere alınıp, kanlarını bağışladı.

Güvenlik görevlisi Ferdi Yazıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, herkesi kan vermeye beklediklerini söyledi.

Yazıcı, "İhtiyacı olan depremzedeler için kan veriyorum. İnşallah yerine ulaşır. Herkesi bekliyoruz. Lütfen duyarlı olalım." dedi.

Mahkeme personeli Beyza Gürbüz ise kan bağışını deprem bölgesindeki ihtiyacı olanlara gitmesi için yaptıklarını dile getirerek, "Müsait olup da kan bağışlayabilecek bütün vatandaşlar bunu yaparsa herkes için çok iyi olur." diye konuştu.