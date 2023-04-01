Sultangazi 50. Yıl Baştabya Tramvay Durağı Yaya Üst Geçidi, 16 Kasım 2021 tarihinde kamyon çarpması sonucu yaya üstgeçidi hasar aldı. İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü, güçlendirme projesi çalışmaları başlattı. Hazırlanan proje uygulanmadan, aynı üst geçide 15 Mart 2023 tarihinde ikinci defa kamyon çarptı ve üst geçitte ağır hasar oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaza sonucu Baştabya Tramvay İstasyonu’nu kullanıma kapattı. Mevcut yaya üstgeçidinin kaldırılması ve yenisinin yapılması için çalışmalara hızla başlandı.

ÇALIŞMALAR CUMARTESİ GECESİ BAŞLIYOR

Bu kapsamda, 2 Nisan 2023 tarihinde (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) 00.00-06.00 arası Arnavutköy TEM Otoyolu Bağlantısı (Eski Edirne Asfaltı) tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Mevcut yaya üst geçidinin kaldırılması çalışmaları başlayacak. Yeni üst geçidin yapım çalışmaları ise Haziran ayında tamamlanacak.

Bu süre zarfında, Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı’nın 50. Yıl Baştabya Tramvay Durağı da hizmet veremeyecek. Yaya ve tramvay yolcusu trafiği bir önceki Cumhuriyet Mahallesi İstasyonu ile bir sonraki Hacı Şükrü İstasyonu’ndan sağlanacak. İnşaat çalışmasıyla ilgili bu üç istasyona da bilgilendirme ilanları asılacak. El afişleri bastırılarak bölge halkına dağıtılacak.