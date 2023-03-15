Hastalar kalp krizinin ilk saatlerinde durumun ciddiyetini tam olarak anlayamıyor, kalp krizi geçirdiğini fark edemiyorlar. Bu nedenle ortalama 10 saatte hastaneye başvuruyorlar. Dörtte biri maalesef hastaneye ulaşamadan hayatını kaybediyor. Kalp krizini belirtilerini topluma öğreterek böyle bir durumda hemen 112’yi aramalarını hedefleyen bir kamu spotu için 2018 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünden ön onay alınması üzerine salgın şartlarının elverişli olduğu bir zamanda çekimleri yapıldı. En küçük öneri ve katkılar dikkate alınarak güncellenen kamu spotunun son onayı ve RTÜK onayları tamamlanmıştır. Hayatta Kal Derneği kurucu başkanı Prof. Dr. Mutlu Vural’ın senaryosunu yazdığı ve danışmanlığını yaptığı projenin ön onayının ardından yapımcı ve yönetmen İhsan Taş’ın karşılıksız katkılarıyla projeye başlanmıştır. Sanatçı Halil Ergün, Elif Kaya ve çocuk oyuncu Kumsal Vural, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü olarak rol almışlardır. Montaj ve animasyonda Yalçın Yıldız’ın gönüllü katkılarıyla proje tamamlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünden ve Eğitim Dairesi Başkanlığından son önerilerle seslendirme ve kurgu çalışması tamamlanarak son onay alınmıştır. Kamu spotu RTÜK onayının ardından yayınlanmaya başlamıştır. Daha önce Kaçış 1950, Temel ile Dursun İstanbul’da, Parayı Bulduk ve Dedemin Gözyaşları isimli sinema filmlerini hayata geçiren genç yapımcı ve yönetmen İhsan Taş “Bu proje ile hocamız tahmini yılda 1000 hayat kurtarılabileceğini söylediğinde çok heyecanlandım. Kalp krizi geçirenlerin 112’yi erken aramaları çok önemli… Bu vesile ile bir hayat bile kurtarılsa dünyaya bedeldir” dedi. Sanatçı Halil Ergün “Kalp krizinin ilk belirtilerini atlamamak ve hemen 112’yi aramak hayat kurtarıcı ilk adımdır. Kalp krizinin belirtilerini başımıza gelmeden öğrenmenin hayati önemi var” dedi. Sanatçı Elif Kaya “Hayatta Kal Derneği’nin bu projesinde yer almaktan son derece memnunum. 112 yi arama farkındalığı hayat kurtarabilir. Kalplerimizin sağ salim olması dileğimle” diyerek sözlerini noktaladı. Çocuk Oyuncu Kumsal Vural “İyilik en büyük sihir, doktor olmadan da hayat kurtardım. İnşallah doktor ya da hemşire olup gelecekte de hayatlar kurtarırım” dedi. Doç. Dr. Mutlu Vural “Dünya Sağlık Örgütünün araştırmasında hem kadın hem de erkeklerde kalp krizinden ölümler %60-80 oranında hastane öncesinde gerçekleşiyor. Aniden kalbi duran kişinin hastane dışında hayatta kalma oranı %1 iken ambulans ya da hastanede bu oran %90’dan fazla. O nedenle kalp krizini geçirdiğinizi 3-5 dakikada kavramak ve derhal 112’yi aramak ya da arattırmak hayatta kalma oranlarını artıracaktır. Kamu spotunun temel hedefi insanların kalp krizi geçirdiğini erken kavramaları ve derhal 112’yi aramaları” diyerek katılan sanatçılara ve yapımcı İhsan Taş’a “Hayatta Kal Derneği” adına teşekkür etti. (YHM)