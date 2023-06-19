Arnavutköy Belediyesi iştiraki olan ARAŞ ve Nazmi Akpınar Şirketler Grubu tarafından yapımına başlanan Vefa Konutları’nın ikinci etabı tamamlandı. Çeşitli büyüklüklerdeki 156 adet daireden oluşan projenin konutları yeni sahiplerine verildi. Tapu teslim töreni site içerisinde gerçekleştirildi. Programda ayrıca Vefa Konutlarının üçüncü etabının lansmanı da yapıldı.

Deprem yönetmeliğine uygun olarak titizlikle tasarlanan, güvenlik ve konfor önceliği ile inşa edilen evlerde yüksek kaliteli malzemeler kullanıldı. Konutların tamamlanması ve sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte, Arnavutköy ilçesindeki kamu personelleri için uzun bir bekleyiş sona ermiş oldu. Yeni konutlar, ailelere modern yaşam standartlarında bir yaşam alanında sahip olma fırsatı sunarken aynı zamanda sosyal ve ticari alanlara da yakın bir konumda yer alıyor.

“Devam eden projelerimiz var”

Programa katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı “Arnavutköy'de görev yapan kamu personellerimize yönelik daha önce başlatmış olduğumuz bir konut hamlemiz vardı, süreç içerisinde yine onları proje içerisinde tutarak Arnavutköy'de yer edinmek isteyen diğer vatandaşlarımız da dahil ederek bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Yaklaşık bini aşkın konutu hak sahiplerine teslim etmiş olduk. Devamı olacak, devam eden projelerimiz var. Temel gayemiz burada Arnavutköy'de görev yapan kamu çalışanlarına imkan sağlamak. İnşallah satın alan kardeşlerimiz de huzur içerisinde uzunca yıllar burada geçinirler” şeklinde konuştu.