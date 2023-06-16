Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ikramiye tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler yatacak mı? Kamu işçileri ikramiye tarihleri 2023 Kamuda çalışan işçilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kamu işçileri ikramiye tarihleri belli oldu mu? Kamuda çalışan işçiler ne zaman ikramiye alacaklar? İşte tarihler:

Kamu işçileri ikramiye tarihleri 2023

Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler yatacak mı diye çok merak ediliyordu. Bugünkü Resmi Gazete'de kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Peki 2023 işçi ikramiyeleri ne zaman? Kamu işçi ikramiyeleri hangi aylarda ödenir? Bu sene kamu işçilerine ikramiye ne zaman yatacak?

Kamuda çalışan işçilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2023 yılı için kamu işçilerine verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı Kurban Bayramı'ndan önce 23 Haziran' tarihinde ödenecek. İkramiyelerin ikinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.