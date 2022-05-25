Zonguldak'ta ulaşım ihalesi
KAMU HABERLERİ 25.05.2022, 22:32
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Zonguldak Belediye Başkanlığı, şehir içi toplu taşıma hatlarının kiralanması için ihaleye çıktı. 14 hattın 10 yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile 9 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00’te Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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