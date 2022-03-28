Zonguldak'ta toplu ulaşım ihalesi
KAMU HABERLERİ 28.03.2022, 23:25
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Zonguldak Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılacak 18 hattı 10 yıl süre ile kiraya verecek. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile 19 Nisan 2022 tarihinde Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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