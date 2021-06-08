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Zonguldak (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İhalesi

Zonguldak (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İhalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak (Sera) Tarıma Dayalı  İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle kapalı teklif usulü ile ihale edilecek. İhale, 29 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 8. Kat İhale Odasında yapılacak.Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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