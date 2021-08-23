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Zeytinburnu Belediyesinden kiralık buz pisti

Zeytinburnu Belediyesinden kiralık buz pisti

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Veliefendi Mahallesinde inşa edilen buz pisti spor tesisini yönetilmek ve işletilmek üzere 3 yıllığına kiraya verecek.  İhale, Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek ihalede yıllık muhammen bedel 550 bin Türk Lirası olarak belirlendi. İhale şartnamesi 5 bin Türk Lirası bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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