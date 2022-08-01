Yunusemre Halk Çarsısı'ndaki 181 adet iş yeri kiraya verilecek
KAMU HABERLERİ 01.08.2022, 19:44
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mülkiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yunusemre Halk Çarsısı'ndaki 181 adet iş yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile 112 aylığına kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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