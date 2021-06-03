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Yüksekova Belediye Başkanlığından park yapım ihalesi

Yüksekova Belediye Başkanlığından park yapım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Yüksekova Belediye Başkanlığı tarafından Mevlana Parkı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale, 28 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te Yüksekova Belediye Başkanlığı İpek Yolu Üzeri No 418 Yüksekova Hakkari'de yapılacak.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksekova Belediye Başkanlığı İpek Yolu Üzeri No 418 Yüksekova / Hakkari adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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