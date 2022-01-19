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Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, 54 Akademik Personel istihdam edecek

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, 54 Akademik Personel istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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