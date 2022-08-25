YSK Zabıt Katibi ve Hizmetli kadrolarına personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre 48 Zabıt Katibi 5 Hizmetli alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ