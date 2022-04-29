Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 29.04.2022, 23:11
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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Namaz Vakti 30 Nisan 2022
|İmsak
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|Güneş
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|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:56
|Akşam
|20:06
|Yatsı
|21:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|35
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
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|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
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|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
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|34
|45
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|34
|43
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|35
|42
|17. Altay
|34
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|18. Rizespor
|34
|30
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|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
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|33
|58
|6. M. United
|35
|55
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|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Sevilla
|34
|64
|3. Barcelona
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
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|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25