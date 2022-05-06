Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 06.05.2022, 21:58
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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|O
|P
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|66
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|33
|57
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|34
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|34
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|33
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|33
|40
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|O
|P
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|83
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|40
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|40
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|34
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|34
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|33
|32
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|34
|22
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|34
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|P
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|34
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|27