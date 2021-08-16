Yozgat Boğazlıyan'da çimento fabrikası satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Yozgat Boğazlıyan'da 565.437 metrekare yüzölçümündeki çimento fabrikası ve eklentileri açık artırma ile satılacak.

Kıymeti 21.000.000,00 TL olarak belirlenen çimento fabrikasının birinci satış ihalesi, 17 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'te Boğazlıyan Millet Kıraathanesi Toplantı Salonunda yapılacak. Açık artırmaya esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ