Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 17.06.2022, 22:10
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|O
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|36
|62
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|36
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|36
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|36
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|38
|73
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|70
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|38
|55
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