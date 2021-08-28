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Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili  hükümleri  uyarınca  daimi  statüde  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  Adayların,  ilgili  Kanunda  belirtilen  şartları  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan  “Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütleri”ni  sağlıyor  olması  gerekmektedir.  AYDEK  ölçütlerinin  son  haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

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