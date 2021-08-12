Yeni Adana Stadyumundaki büfeler kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Adana Stadyumunun zemin kat ve üst tribünlerinde bulunan 13 adet büfe, 2021-2022 Futbol Sezonu süresince kiraya verilecek. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari Bina toplantı salonunda 24 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ