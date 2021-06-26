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Yeditepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor

Yeditepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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