Yeditepe Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre.Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

22 Ocak 2021 Cuma 23:08