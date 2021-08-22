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Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin  ilgili   Birimine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu   ile   bu   Kanuna dayanılarak  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  ilgili  Yönetmelik  ve  03.10.2019  tarih  ve  30907  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, 1 (bir) adet öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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