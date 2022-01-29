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Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”te  belirtilen  şartları  yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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