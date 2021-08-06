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Yalova Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alıyor

Yalova Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitenin bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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