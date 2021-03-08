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Vezirköprü Belediyesi'ne ait 66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek

Vezirköprü Belediyesi'ne ait 66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Vezirköprü Belediyesine ait olan ilanda nitelikleri belirtilen 66 (Altmışaltı) adet taşınmaz ayrı ayrı kiraya verilecek.İhale 19 MART 2021 Cuma günü saat 14:00 da Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile Kültür merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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