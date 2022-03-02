Van'da özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde toplu taşıma hizmeti verecek 37 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattını/plakasını 10 yıllığına kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ