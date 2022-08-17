Van'da AVM ve otoparkı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Van Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki İpekyolu ilçesinde bulunan Park AVM’de 75 işyeri ve otopark 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ