Van Büyükşehir Belediyesi 16 adet iş yerini kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Van Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 16 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklifle kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ