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Van Büyükşehir Belediye 112 memur ve zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre.Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacak.

Van Büyükşehir Belediye 112 memur ve zabıta memuru alacak

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