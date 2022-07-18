Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 107 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 97 Destek Personeli (61 Temizlik Görevlisi ve 36 Şoför) olmak üzere toplam 204 sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

