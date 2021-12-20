Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de bulunan 159 adet taşınmazı kiraya verecek. İhale, 5 Ocak 2022 günü saat 10.30'da Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının ihale salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

