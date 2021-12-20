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Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de bulunan 159 adet taşınmazı kiraya verecek.  İhale, 5 Ocak 2022 günü saat 10.30'da Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının ihale salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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