Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
KAMU HABERLERİ 03.03.2022, 23:00
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan 131 adet taşınmazı kiraya verecek. İhale, 16 Mart 2022 tarihinde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İhale Salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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