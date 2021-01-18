Fatih, Beyoğlu, Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'de bulunan ve aralarında han dükkanı, daire, ofis, arsa gibi 75 gayrimenkullerle ilgili kiralama şartları ve diğer Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriyor
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, ilanda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verecek.
18 Ocak 2021 Pazartesi 21:05