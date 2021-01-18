Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriyor

Fatih, Beyoğlu, Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'de bulunan ve aralarında han dükkanı, daire, ofis, arsa gibi 75 gayrimenkullerle ilgili kiralama şartları ve diğer Ayrıntılar için TIKLAYINIZ