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Üsküdar Üniversitesi 63 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi 63 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin  yürürlükteki  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Üsküdar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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