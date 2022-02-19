Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak
KAMU HABERLERİ 19.02.2022, 19:55 Nevzat Soysal
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
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Röportaj & Söyleşi Tümü
5
açık
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|P
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|24
|40
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|23
|39
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|23
|36
|8. Boluspor
|23
|34
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|33
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|23
|31
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|24
|31
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|30
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|25
|30
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|24
|28
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|24
|28
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|23
|24
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|24
|22
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|11
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|O
|P
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|25
|26
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|26
|24
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|23
|23
|16. Everton
|23
|22
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|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|25
|55
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|25
|42
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|25
|39
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|23
|39
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|24
|34
|9. Osasuna
|25
|32
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|24
|31
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|25
|24
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|21
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