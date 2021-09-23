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Üsküdar Emlak Müdürlüğünden araç satış ihalesi

Üsküdar Emlak Müdürlüğünden araç satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üsküdar Emlak Müdürlüğü 33 adet aracı açık artırma ile satacak. 33 adet aracın (otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs vb.) satış ihalesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No: 11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, Üsküdar Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca İhale Salonunda yapılacak.    Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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