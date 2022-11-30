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Bakan Çavuşoğlu: Bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine desteklerinin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz
Üsküdar'da 56 m² daire icradan satılcak
KAMU HABERLERİ 30.11.2022, 20:10
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz mal satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1438 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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