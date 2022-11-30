Üsküdar'da 56 m² daire icradan satılcak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz mal satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1438 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ