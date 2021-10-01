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Uluslararası Final Üniversitesi 72 Akademik Personel alıyor

Uluslararası Final Üniversitesi 72 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, KKTC’nin Girne ilçesinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu'na 72 Profesör, Doçent, Yrd. Doç. ve Öğretim Görevlileri istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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